شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف فتحي تكسب احترام الجميع بعد ظهورها وهي تغني وسط النازجين بمعسكر أزهري المبارك بالشمالية

كسبت الفنانة السودانية, الشابة إنصاف فتحي, إحترام المئات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد مبادرة قامت بها في الأيام الماضية. وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فإن عصفورة الغناء السوداني, كما يلقبها الجمهور ظهرت وهي تغني وسط النازحين. وكانت الفنانة إنصاف فتحي, قد قامت بزيارة معسكر أزهري المبارك, بمحلية “الدبة”, بالولاية الشمالية, والتقت بالنازحين, وغنت وسطهم بمحبة كبيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

