حراك دبلوماسي سعودي مكثف حول الملفات الإقليمية وأزمة الحرب في السودان

تقود المملكة العربية السعودية حراكاً دبلوماسياً واسعاً ومكثفاً لحسم التوترات الإقليمية وتهدئتها، وتعزيز الاستقرار في المنطقة؛ دلالة على دور الرياض الريادي عبر التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، خاصة الولايات المتحدة.

في هذا الإطار التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بمن فيهم السيناتورة جين شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وقالت السيناتورة شاهين، في تصريحات عقب الاجتماع: “النقاشات تركزت على المسارات إلى الأمام في ملفات إقليمية صعبة، تشمل السودان واليمن … ومستقبل جديد لسوريا”.

يأتي هذا اللقاء في سياق زيارة الوزير السعودي إلى العاصمة الأمريكية، والتي شملت أيضاً لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث بحث الجانبان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك السودان وغزة واليمن وسوريا.

في سياق متصل، زار وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، مدينة بورتسودان يوم أمس، حيث التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأكد الوفد السعودي، الذي ضم أيضاً الأمير مصعب بن محمد الفرحان، مستشار الشؤون السياسية، دعم المملكة العربية السعودية الكامل للشرعية في السودان، وحرصها على وحدة أراضيه وسيادته، والوقوف إلى جانب كل ما يعزز أمنه واستقراره وسلامة شعبه وأرضه.

كما بحث الجانبان سبل إنهاء الحرب في السودان وإنجاح المبادرات السعودية الأمريكية المشتركة لتحقيق السلام والهدنة الإنسانية.

السوداني