وزير الطاقة يتفقد مقر شركة بابكو للبترول ببرج بترودار بالخرطوم

تفقد وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم ابراهيم احمد امس مقر شركة بشاير لخطوط انابيب البترول “بابكو” ببرج بترودار بمنطقة السنط بالخرطوم واطمأن على اكتمال اعداد المكاتب البديلة في المبنى الإداري الملحق بالبرج الذي تعرض لدمار شبه كامل من قبل مليشيات الدعم السريع.

ووجه بمزاولة العمل من المقر الرئيسي بالخرطوم من كافة العاملين بالشركة مشدداً على توفيق أوضاع العاملين خارج البلاد وفق النظم الإدارية للشركة.

ومن جانبه قال المدير العام للشركة مهندس محمد عوض الخير أن عدد العاملين بالشركة العائدين للعمل بالخرطوم وميناء بشائر ببورتسودان حوالي 95% مشيراً إلى ان بعض العاملين وفقوا اوضاعهم حسب اللوائح المنظمة للعمل بالشركة.