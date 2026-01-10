أفاد مصدر مطلع نقلا من مسؤول عسكري بالجيش السوداني بتقدم قوات الجيش في محور منطقة علوبة وحتى منطقة أم قليب الواقعة جنوبي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

و قال المسؤول إن الجيش حرر عشرات المحتجزين من المدنيين الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع.

بالمقابل أكد مصدر مطلع للعربية تأهب قوات الدعم السريع للهجوم على أربعة محاور حول مدينة الأبيض هي “محور الحمادي ومحور أبو قعود ومحور جبل أبو سنون ومحور بارا” وذلك تحت إشراف قائد ثاني قوات الدعم السريع عبّد الرحيم دقلو.

العربية

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوداني يتقدم بقوة جنوب الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.