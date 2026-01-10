الأعيسر يستقبل اول وفد إعلامي اجنبي في العام الجديد

التقى وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد علي الأعيسر، بمكتبه اليوم، أول وفد إعلامي خارجي في العام 2026 من الصحفيين الأتراك الذين يزورون البلاد حاليًا، وذلك في إطار جولة إعلامية تهدف للاطلاع على الأوضاع في السودان ونقلها للرأي العام الإقليمي والدولي، حيث زار البلاد العام الماضي مئات الوفود الإعلامية الأجنبية.

وقالت نورا عز الدين، مراسلة تلفزيون TRT عربي، في تصريح صحفي، إن الوفد يضم مجموعة من الصحفيين الأتراك والعرب القادمين من خمس مؤسسات إعلامية تركية هي: TRT خبر، TRT العالم، TRT عربي، وكالة الأناضول، وCNN ترك. وأوضحت أن الوفد سيقوم بجولة صحفية تستمر لمدة أسبوعين تشمل زيارة عدد من المواقع المختلفة في السودان، تبدأ من مدينة بورتسودان.

وأضافت أن الوفد التقى وزير الثقافة والإعلام الاستاذ خالد الاعيسر الذي قدم لهم إجابات صريحة وواضحة حول أسباب اندلاع الحرب في السودان، وآليات وسبل الوصول إلى السلام، وجهود إنقاذ البلاد وتوحيدها وتحقيق النصر.

وأشارت إلى أن البرنامج الميداني للوفد يتضمن التوجه غدًا إلى مخيمات النازحين في منطقة الدبة، ثم زيارة العاصمة الخرطوم لعدة أيام للاطلاع على أوضاع المدينة بعد تحريرها من مليشيا الدعم السريع، إلى جانب زيارة ولاية الجزيرة، قبل العودة مجددًا إلى بورتسودان.

وأعربت نورا عز الدين عن سعادتها بزيارة السودان، مؤكدة أهمية أن يسمع العالم صوت السودان بصورة حقيقية، وقالت إن المجتمع الدولي مقصر تجاه ما يحدث في البلاد، وأضافت: “ان واجبنا كصحفيين، أن نؤدي هذا الدور وأن نوصل صوت السودان إلى العالم”.