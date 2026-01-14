مناوي يهنئ أبطال المقاومة الشعبية بالإنتصارات في المحور الغربي

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في تدوينة له اليوم عبر صفحته على الفيسبوك إن “أبطال المقاومة الشعبية قد كتبوا صباح اليوم صفحة جديدة من صفحات المجد في المحور الغربي، بانتصارات عظيمة تؤكد أن إرادة الشعب لا تقهر وأن الحق مهما طال ليله لا بد أن ينتصر” .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

