السجن المؤبد لأجنبي متعاون ومؤيد لمليشيا الدعم السريع المتمردة

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي محمد سرالختم اليوم حكما بالسجن المؤبد عشرين عاما ومصادرة الهاتف المحمول لصالح حكومة السودان للمتهم (ف / ج/ م/ ه) .

وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المواد (26/51) من القانون الجنائي لسنه1991 التعاون إثارة الحرب ضد الدولة .

وتشير وقائع البلاغ الى أن المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الامنية المشتركة ببورتسودان بعد ورود تقرير من جهاز المخابرات العامة حيث أنه كان يعمل متعاونا مع المليشيا المتمردة في منطقة الخرطوم الفردوس شمال وكان يعمل معهم على فك شفرات العربات المنهوبة واخراج عربات المواطنين بمقابل ونهب مخازن الدقيق وبعد تفتيش هاتفه الجوال وجدت لديه عدد من الرسائل

وتمت إحالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة والتي احالته للمحكمه التي أصدرت القرار .

وكان ذلك بحضور ه‍يئة الإتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات التي مثلها الرائد حقوقي الصديق حسن الصديق وبحضور دفاع المتهم بالعون القانوني الاستاذة أميرة سراج الدين.

سونا