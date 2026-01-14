ارتفاع كبير في سعر الصرف لبنك أمدرمان الوطني

شهد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي اليوم ارتفاعاً كبيراً في بنك أمدرمان الوطني، ليصبح رأساً برأس مع السعر في السوق الموازي، بعد فترة طويلة من الجمود النسبي في أسعار الصرف الرسمية.

وبحسب بيانات البنك، بلغ سعر الشراء 3,600 جنيه لكل دولار، فيما وصل سعر البيع 3,627 جنيه لكل دولار، وهو مستوى يقارب السعر الذي كان متداولاً في السوق الموازي خلال الأسابيع الماضية.

ويعد هذا التحرك الأول من نوعه منذ أشهر طويلة، حيث لم تشهد أسعار الصرف الرسمية أي تغييرات كبيرة، رغم التذبذب الحاد في السوق الموازي الذي أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع الأساسية.

وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة بين المتعاملين، حيث يرى محللون اقتصاديون أن خطوة بنك أمدرمان الوطني قد تؤدي إلى تقارب تدريجي بين سعر الصرف الرسمي والموازي، مما ينعكس على الاستقرار النقدي والأسواق التجارية في العاصمة وخارجها.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية متزايدة، مع تضخم أسعار السلع الأساسية وندرة الدولار النقدي، ما يجعل أي تحرك رسمي في أسعار الصرف ذا تأثير مباشر على المستهلكين والتجار على حد سواء.

