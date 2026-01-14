الإعيسر يشيد بدعم اليونسكو لمشروعات قطاع الثقافة وترميم المتاحف

أشاد وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، بالدور الكبير الذي لعبته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دعم مشروعات قطاع الثقافة، وترميم المتاحف والآثار بالسودان، وتجهيزها بالمعدات المطلوبة لأعمال الحصر والتوثيق.

وسجل وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، اليوم زيارة إلى مقر مكتب اليونسكو بالسودان، حيث التقى مدير مكتب المنظمة، أحمد جنيد سوروش، وذلك بحضور وكيلي الوزارة د. جراهام عبد القادر، والأستاذة سمية الهادي.

وجاءت زيارة الوزير في إطار المشاركة في ورشة عمل مشتركة للتفاكر والتشاور حول المشروعات المشتركة بين وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ومنظمة اليونسكو، وبحث آليات تطوير التعاون القائم، وتقييم البرامج السابقة، ووضع تصورات عملية للمرحلة المقبلة.

إلى ذلك، استعرض الاجتماع خطة المشروعات المستقبلية بين الوزارة واليونسكو في مجالات الثقافة المادية وغير المادية، والإعلام، مع إعادة ترتيب الأولويات في مجالات اختصاصات الوزارة، خاصة ما يتعلق بالثقافة والآثار.

كما بحث الاجتماع سبل دعم المؤسسات الإعلامية، إلى جانب وضع خطة توافقية لتعزيز علاقات التواصل بين الجهتين، وكيفية التعاون في حشد الدعم لتأهيل المؤسسات الثقافية والإعلامية التي تضررت جراء الحرب.

وعرضت اليونسكو خلال الزيارة الأجهزة والمعدات الجديدة التي وعدت بها وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، دعماً لمشروعات الأرشفة والتوثيق الخاصة بالقطاع الثقافي والمتاحف والآثار، والتي كان الوزير قد اطّلع عليها ووعد بها سابقاً.

سونا