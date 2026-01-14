وزير الصحة يقف علي التجهيزات النهائية لافتتاح مستشفى احمد قاسم للقلب والكلى الاثنين القادم

- 1/2
وقف وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم ، علي التجهيزات الختامية لافتتاح مستشفى أحمد قاسم لأمراض وجراحة القلب وزراعة الكلى ببحري الاثنين القادم مؤكداً أن المستشفى يمثل علامة فارقة في الخدمات المتخصصة ليس في ولاية الخرطوم فحسب، بل في كل السودان.
ووصف الوزير يوم الافتتاح بأنه “يوم عيد”، لما يحمله من بشريات في تحقيق حلم كبير طال انتظاره لحل مشاكل آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والفشل الكلوي.
وخلال زيارته للمستشفى اليوم، طالب الوزير إدارة المستشفى برفع قائمة الاحتياجات والمشروعات المتبقية والأجهزة الطبية اللازمة لاستكمال العمل، مشدداً على التنسيق التام مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم لضمان عودة الخدمة بكامل طاقتها.
كما قدم شكره الكبير للكوادر الطبية التي واصلت جهودها رغم الظروف الصعبة.
من جانبها، أكدت المدير العام للمستشفى، د. هدى حامد، أن العمل يسير بصورة جيدة نحو الافتتاح، مثمنةً دعم وزارة الصحة الاتحادية ومساندتها في إعادة تشغيل المستشفى بعد فترة طويلة من التوقف.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
