بالصورة.. السلطانة هدى عربي تتكفل بعملية الفنانة الكبيرة سمية حسن وعبارات الشكر والثناء تنهال عليها

كشفت الناشطة, وسيدة الأعمال السودانية, المعروفة رانيا الخضر, عن تكفل صديقتها المطربة هدى عربي, بإجراء عملية جراحية للفنانة الكبيرة سمية حسن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة سمية حسن, كانت قد عانت مؤخراً من مشاكل صحية قرر على إثرها الأطباء بالقاهرة, إجراء عملية جراحية لها.

وكتبت رانيا في تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أعلنت من خلالها تكفل السلطانة هدى عربي, برسوم العملية كاملة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور والمتابعين فقد انهالت عبارات الشكر والثناء على المطربة هدى عربي, بسبب موقفها الجميل تجاه فنانة كبيرة قدمت الكثير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)