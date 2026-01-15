تواصل عمليات نقل ودفن رفاة شهداء معركة الكرامة بالخرطوم

نفذت لجنة نقل رفاة معركة الكرامة بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع هيئة الطب العدلي اليوم نبش ونقل رفاة الحرب بوحدة الامتداد الإدارية بإشراف رئيس اللجنة د. حمد النيل محمد حمد النيل ومدير الوحدة رحمة الله عبد القادر عبد الماجد.

وأكدت اللجنة بأن العمل يجئ وفق توجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم حيث يندرج عملها في إطار نقل وإعادة دفن رفاة معركة الكرامة من مواقع الدفن الاضطرارية التي لجأ إليها المواطنين بالأحياء السكنية خلال الحرب إلى مواقع الدفن بالمقابر المعتمدة.

وتشير اللجنة بأن عمليات نقل الرفاة بوحدة الامتداد شملت نبش وإعادة نقل رفاة عدد (105) من المتوفين خلال الحرب تم تسليم البعض لذويهم ودفن مجهولي الهوية بعد اكتمال كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بفتح البلاغات قبل إعادة نبش ودفن الرفاة .

وأشارت اللجنة إلى تواصل عمليات نقل الرفاة بجميع الوحدات الإدارية لحين اكتمال كافة العدد والمناطق المستهدفة وفق الحصر الذي تم بواسطة اللجنة المختصة ولجان الخدمات بالأحياء وذوي المتوفين.

سونا

