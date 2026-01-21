إكتمال المرحلة الاولى لاصحاح البيئة باستاد الخرطوم

أكملت اللجنة العليا لتأهيل ملاعب الخرطوم المرحلة الاولى من نظافة استاد الخرطوم وإزالة الحشائش وعملية رش المبيد صباح الثلاثاء، بحضور بروفيسور احمد آدم وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة العليا لتأهيل ملاعب الخرطوم، والاستاذ احمد حمزة، والي ولاية الخرطوم ، والدكتور عوض حامد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم بجانب عضوية اللجنة العليا لتأهيل الملاعب ، وبمشاركة واسعة من القوات النظامية في مقدمتهم قوات السجون والدفاع المدني وفرع الرياضة العسكري ، بجانب التنظيمات والهيئات الشبابية.

وزير الشباب والرياضة البروفيسور احمد ادم أشاد بالحضور الفاعل في نفرة شيخ الاستادات والتلاحم بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة النظامية ، مؤكداً أن الرياضة بوابه لعودة المواطنين مشيراً في ذات الوقت للتعافي الذي حدث للولاية من خلال النفرة الكبرى لإعادة تأهيل الملاعب .

من جانبه عبر الاستاد احمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم عن فخره وامتنانه لتجمع الشباب والرياضيين ومن خلفهم القوات النظامية في لوحة تؤكد أن السودان بخير وان المعركة مستمرة مثمناً دور القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، واضاف الان نحن في معركة حقيقية من أجل البناء والتعمير يشارك فيها الشباب الرياضيين .