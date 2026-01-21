مش عاوزين ورد | دوللي شاهين تطالب المعزّين في وفاة والدتها بالتبرع للكنيسة

- 1/2
طالبت الفنانة دوللي شاهين المعزين في والدتها، بالتبرع إلى الكنيسة بدلًا من إرسال إكليل الورود.
وتسقبل دوللي شاهين العزاء في والدتها في كنيسة مار جرجس.
أعلنت الفنانة دوللي شاهين وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت رسالة مؤثرة قالت فيها:
«تذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود»، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أوضحت دوللي شاهين أن مراسم الجنازة والعزاء ستقام في لبنان.
وقد تلقت الفنانة اللبنانية العديد من رسائل التعزية والمواساة من جمهورها ومحبيها، إلى جانب عدد من زملائها في الوسط الفني، الذين أعربوا عن حزنهم الشديد، سائلين الله أن يلهمها وأسرتها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
يذكر أن دوللي شاهين كانت قد تحدثت في تصريحات سابقة خلال ندوة لموقع صدى البلد الإخباري عن أمنياتها لعام 2026، معربة حينها عن تمنّيها أن تكون والدتها إلى جوارها وبصحة جيدة، كما تمنت مستقبلًا مشرقًا لابنتها، مؤكدة أن العائلة تمثل الداعم الأساسي لها في حياتها.
