ما بين الرئيسين السيسي وترامب!

كثير من قادة العالم يستبطن القول المقدس، «مِنْ سَوْطِ اللِّسَانِ تُخْتَبَأُ»، فيتجنبون لقاء الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب» حتى على العشاء، لا ينفك يسلقهم بلسانه، ولا يفوت فرصة ساخرا منهم..

وكأنه مسلط لسانه على الرؤساء والملوك والأمراء، لذا يخشى الكثيرون الاقتراب من البيت الأبيض حذرا، الرئيس ترامب يوزع انتقاداته علانية وكأنه يوزع قطع الحلوى مصحوبة بالابتسامات..

فى دافوس، مارس ترامب هوايته المحببة، يتوهج فى المحافل العالمية، ويجتذب كل الأضواء، بسخريته اللاذعة، ولا يحفل بوقع توصيفاته الفاقعة، وكأنه يتعمدها، ترضى غروره، وتشبع نهمه، هذا رجل صعب إرضاؤه أو نيل احترامه..

وفقا لما نشره البيت الأبيض، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، قال ترامب: «لدينا علاقة رائعة مع مصر..».

وعند الرئيس السيسى يتوقف الرئيس ترامب باحترام بالغ ليصفه: «الرئيس السيسى قائد عظيم وصديق لى وعلاقتنا بمصر رائعة».

جملة مفتاحية ترسم شكل العلاقة المصرية الأمريكية فى (العهدة الترامبية)، احترام وتقدير بالغين.

على المستوى الرئاسى يغدق الرئيس ترامب على الرئيس السيسى مديحا مستحقا، ويرد الرئيس السيسى التحية بأحسن منها، وهذا متكرر وفى مواقف وعواصم عدة آخرها فى دافوس.

هناك كيمياء موجبة تجمع بين الرئيسين منذ أول لقاء جمعهما سبتمبر ٢٠١٦، يوم كان المرشح الجمهورى دونالد ترامب، فى أشد مراحل الحملة الانتخابية الرئاسية شراسة بينه وبين المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون..

الكيمياء الموجبة تترجم حالة احترام بالغ لشخص الرئيس السيسى ما ولد ثقة فى تقدير المواقف، والتناغم فى اغتنام الفرص لصنع السلام فى الشرق الأوسط.

تقدير أمريكى معلن لمواقف الرئاسة المصرية فى حلحلة وتفكيك القضايا والأزمات الإقليمية، ورغم اختلاف المواقف فى كثير من هذه القضايا سيما فى (حرب غزة)، ورفض القاهرة لمخطط التهجير الذى تبنته الإدارة الترامبية، إلا أن الاختلاف المواقفى لم يفسد للود بين الرئيسين قضية.

تاليا ذهب الرئيسان معا لإنضاج (اتفاق شرم الشيخ) الذى أوقف حرب الإبادة، وأطلق عملية السلام، ما حفظ دماء الفلسطينيين، ولجم المشروع التوسعى لحكومة بنيامين نتنياهو.

تكسب مصر والمنطقة كثيرا من هذه العلاقة الودية التى يسودها الاحترام المتبادل، والرئيسان السيسى وترامب حريصان على استدامة العلاقة النموذجية التى تترجمها الشراكة الاستراتيجية.

ما بين الرئيسين من احترام بالغ، وود ظاهر تترجمه الكلمات الطيبة، يتجاوز التوافق الشخصى إلى التوافق المواقفى، وإدارة ترامب تعتمد الأفكار المصرية وتراها واقعية فى القضية الفلسطينية، وقضايا إقليمية ملحة فى السودان وليبيا والصومال، والقاهرة تلعب دورها الإقليمى وفق محددات الأمن القومى المصرى وخطوطه الحمراء.

تبنى الرئيس ترامب وساطة بين مصر وإثيوبيا للوصول إلى حل مستدام لقضية السد الاثيوبى، واحدة من تجليات العلاقة التوافقية بين القاهرة وواشنطن.

فضلا اعتراف الرئيس ترامب بالحقوق المائية المشروعة لمصر فى مياه النيل الأزرق دليل على ما ذهبنا إليه، ترامب يحترم من يستحق الاحترام، والرئيس السيسى بمصداقيته الأخلاقية، وواقعيته الدبلوماسية يستحق ما هو أكثر من الحفاوة العالمية بحضوره حاملا علم وطنه فى دافوس.

حمدي رزق – المصري اليوم

