لماذا اعتذر محمد صلاح للاعبي منتخب مصر خلال كأس إفريقيا؟

كشف أحمد فتوح لاعب الزمالك عن تقدم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر باعتذار إلى اللاعبين خلال المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وبعد تأهل مصر إلى ربع النهائي، أكد صلاح أن المنتخب ليس مرشحاً للمنافسة لأنه يعتمد على اللاعبين المحليين، في حين تملك المنتخبات المنافسة أسماءً بارزة في أوروبا.

قال فتوح في تصريحات تليفزيونية أمس السبت: “صلاح لم يتعمد التقليل من اللاعبين المحليين. المحترفون في المنتخبات الأخرى اعتادوا على إيقاع اللعب كل 3 أيام، لكننا في مصر لم نعتد هذا الأمر”.

وأضاف: “اجتمع بنا صلاح بعد انتشار التصريح، وشرح لنا ما يقصده بالتحديد، واعتذر عن سوء الفهم”.

وتابع الظهير الأيسر: “كنا نتمنى الفوز بكأس الأمم الإفريقية من أجل محمد صلاح، كنا نريده أن يحصل على هذا اللقب لأنه يساعدنا ويدعمنا طوال الوقت”.

كانت مصر قد ودّعت كأس أمم إفريقيا من نصف النهائي بعد الهزيمة (1-0) أمام السنغال بهدفٍ من ساديو ماني.

الشرق