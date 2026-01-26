“سودانير” تفاجئ شركات الطيران بأسعار غير متوقعة

فاجأت الخطوط الجوية السودانية “سودانير” شركات الطيران المحلية بإعلان حطم أسعار تذاكر السفر من بورتسودان إلى وجهات عالمية مختلفة، بعد عودة طائرتها من الصيانة في دولة الهند، مما ينعكس إيجابيا في صالح المواطنين السودانيين الذي يغادرون بغرض العلاج أو العمل والتجارة.

قلب المملكة العربية السعودية

وقالت الشركة في إعلان إن رحلتها إلى قلب المملكة العربية السعودية (الرياض) أصبحت أقرب مع الخطوط الجوية السودانية – الناقل الوطني عبر رحلات مباشرة ومجدولة أسبوعيًا، في أيام التشغيل “الجمعة- الأربعاء.

مقسّمة على قطعتين

وأشارت إلى أن الأسعار تبدأ من “بورتسودان- الرياض” ابتداءً من 1,000,000جنيه سوداني والأمتعة المسموح بها 60 كيلوجرامًا، مقسّمة على قطعتين، 10 كيلوجرامات أمتعة يد، و”الرياض- بورتسودان”، سعر تشجيعي 900 ريال سعودي والأمتعة المسموح بها 46 كيلوجرامًا (مقسّمة على قطعتين) 10 كيلوجرامات أمتعة يد

أسعار تشجيعية

وأعلن “سودانير” عن استئناف رحلاتها ابتداءً من السبت مع أسعار تشجيعية لفترة محدودة، حيث الأسعار المعلنة للوجهات الدولية، بورتسودان- جدة 800,000 جنيه سوداني، جدة- بورتسودان 850,000 جنيه سوداني، بورتسودان- القاهرة 650,000 جنيه سوداني، القاهرة – بورتسودان 750,000 جنيه سوداني، بورتسودان.

طائر السمندل

وقالت في رسالة إن شركات الطيران الوطنية ليست مجرد وسائل نقل، بل رسائل عابرة للحدود، تحمل في تفاصيلها تاريخ الأوطان وحضارتها وثقافتها، وأن الخطوط الجوية السودانية «سودانير» تحكي قصة وطنٍ كامل، فالخطان الأزرقان يرويان حكاية النيلين واللون الأصفر يعكس امتداد الصحراء وتوازي الخطوط يعبّر عن جريان النيل على طول أرض السودان، كما يرمُز صعودها وهبوطها لمراحل الطيران إقلاعاً وأملاً وعودة وطائر السمندل، رمز الشعار عاشق للمغامرة لا يعرف الهزيمة ينهض من تحت الرماد ليُحلّق من جدي تماماً كسودانير.

شعار الوطن لا يسقط

ونوهت إلى أن التفاعل الكبير الذي صاحب عودة الطائرة لم يكن مجرد احتفاء بل كان استفتاءً شعبياً صادقاً، عبّر عن مدى حب الشعب السوداني لناقله الوطني، رغم كل التحديات والصعوبات، وأضافت “لقد أثبتم أن سودانير مِلكاً لكل الشعب، وأن شعار الوطن لا يسقط مهما اشتدت العواصف.