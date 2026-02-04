عقار يؤكد دعم الدولة لقضايا المرأة ويثمن دورها الريادي في بناء المجتمع

​أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، دعم الدولة غير المحدود لقضايا المرأة السودانية، مثمناً دورها المجتمعي والريادي والتاريخي في كافة مناحي الحياة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

​جاء ذلك لدى لقائه اليوم بوفد منظمة “بنتين برو” حيث اطلع سيادته على برامج المنظمة وأهدافها الرامية إلى تمكين المرأة السودانية و العمل علي تعزيز المشاركة السياسية لهن.

وأوضحت الأمين العام للمنظمة، الأستاذة إيناس عصام الدين، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن المنظمة تعمل برؤية نسوية متكاملة تركز على ​تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة، وإقامة الدورات التدريبية المتخصصة في تطوير الذات. والتمكين الاقتصادي والسياسي لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار.

وقالت إيناس عصام الدين: “قمنا بتكريم نائب رئيس مجلس السيادة، تقديراً وعرفاناً لدوره الكبير في دعم قضايا المرأة، وتأهيلها، وتعزيز دورها الاجتماعي، إلى جانب جهوده في تمكين النساء في ملفات السلام وإعادة الإعمار، مؤكدة أن المنظمة ستواصل تعاونها مع كافة الجهات لضمان وصول المرأة إلى آفاق أرحب من التطور والمشاركة الفاعلة”.

