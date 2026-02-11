بتوجيه من رئيس مجلس السيادة، البروفيسور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء يتقدم باعتذار رسمي للموظف آيات محمد المأذون. ■ البروفيسور كامل وبحضور والي الخرطوم يثمِّن عالياً إخلاص ومهنية كل العاملين بالأراضي بالسودان عامة وولاية الخرطوم خاصة. ■ إلغاء كل الإجراءات بحق الموظف آيات المأذون وعودته لمباشرة مهامه فورًا. ■ التأكيد على عدم استثناء أي مواطن من اللوائح المنظمة لمعاملات الأراضي بولاية الخرطوم. ■ بمبادرة من الدكتور كامل رئيس الوزراء، سيتم عقد جلسة تصافٍ بين الدكتورة سلمى عضو مجلس السيادة وموظفي مكتب الأراضي بولاية الخرطوم. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

