والي الخرطوم يدشن دعم المهندس عمر النمير بتوفير عدد (5) ألف سلة رمضانية توزع للأسر المتعففة الأيتام

ضمن الجهد المجتمعي الواسع الرامي إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك دشن أحمد عثمان حمزة والي الخرطوم مشروع السلال الرمضانية لدعم (٥) آلاف أسرة متعففة بولاية الخرطوم مقدمة من المهندس عمر عثمان النمير ضمن مبادرات الداعمة للمواطنين طيلة فترة الحرب وذلك بحضور المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الوزير المكلف الأستاذ الطيب سعد الدين والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الأستاذ بابكر على يحي والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ سيف الدين مختار الطاهر ورئيس لجنة المقاومة إلى جانب راعي المبادرة الأستاذ جمال قاسم وعدد من الرموز الرياضية والدرامية والإعلاميين.

وأكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن المبادرات الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مشيداً بالدور المتعاظم لأصحاب الأيادي البيضاء الذين يسهمون بفاعلية في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التكافل. وأشار إلى الإسهامات المتواصلة للمهندس عمر عثمان النمير خاصة دعمه للتكايا وتوفير الطعام للأسر خلال فترة الحرب مؤكداً أن هذه الجهود تعكس حساً وطنياً عالياً ومسؤولية مجتمعية تستحق الإشادة والتقدير ودعا الوالي إلى ضرورة ان توجه السلة لدعم الأسر المتعففة والأيتام وأسر الشهداء.

الوزير المكلف الأستاذ الطيب سعد الدين أوضح أن المبادرة تجسد معاني التكاتف بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأضاف أن مبادرة النمير ظلت تشكل حضورا في الولاية منذ الايام الأولى للحرب بدعم التكايا والوجبة المدرسية والآن تتوجه نحو سلة رمضان مشيراً إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز روح العطاء والتراحم وأن الوزارة تدعم كل المبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين خاصة في مجالات الدعم الاجتماعي والثقافي والإعلامي التي تسهم في رفع الوعي وتعزيز التماسك المجتمعي.

من جانبة أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ بابكر على يحي عن جملة من البرامج والأنشطة الرياضية التي ينفذها المجلس خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف فئات الشباب والناشئين في مختلف المحليات مبيناً أن هذه البرامج تأتي في إطار الاهتمام بالطاقات الشبابية وصقل مواهبهم واستثمار أوقاتهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع مؤكداً أن المجلس يحرص على دمج البعد الاجتماعي مع الأنشطة الرياضية،خاصة خلال الشهر الفضيل.

إلى ذلك أشار المدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ سيف الدين مختار الطاهر إلى أهمية تعظيم أعمال الخير في شهر رمضان مؤكداً أن مبادرة النمير لدعم الأسر الفقيرة سيكون لها دور كبير في سد الفجوة المعيشية عن آلاف الأسر لافتاً إلى أن المحلية ستسهم في تسهيل عمليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة وشفافية.

بدروة أكد القائم على المبادرة الأستاذ جمال قاسم استمرار الدعم طوال الشهر الكريم موضحاً أن المبادرة هذا العام تستهدف توزيع مواد غذائية أساسية لعدد (٥) آلاف أسرة في مختلف محليات ولاية الخرطوم وفق ترتيبات دقيقة تضمن الوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجاً مشيراً إلى أن المبادرة تمضي بخطى ثابتة نحو توسيع دائرة المستفيدين خلال الفترة المقبلة.

