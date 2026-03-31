شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من المتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من إجتماع ساخن لوالي ولاية النيل الأبيض, الفريق قمر الدين محمد فضل المولي, مع وزير التربية والتعليم بالولاية. الإجتماع الذي أقيم داخل سور إحدى المدارس بالنيل الأبيض, تحدث فيه الوالي بلهجة غاضبة بسبب تأخر بناء المدرسة التي جرى فيها الاجتماع. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد الوالي, للوزير, عدم مغادرته المبنى حتى يتم بناء جدرانها وسط إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي علق (أيوة دا كلام صاح). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

