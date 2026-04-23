“قبة” مرشح لتولي والي ولاية شمال دارفور.. وقيادة معركة الفاشر

كشفت مصادر مطلعة، بحسب ما أوردته صحيفة “دارفور نيوز”، عن توجهات لإصدار قرارات مرتقبة تقضي بتكليف اللواء النور أحمد آدم، المعروف بـ“قبة”، بمهام عسكرية وإدارية رفيعة في إقليم دارفور، في خطوة تعكس إعادة ترتيب المشهد الأمني في المنطقة.
ووفقاً للمصادر، فإن الترتيبات المقترحة تشمل تعيين اللواء “قبة” قائداً عاماً للمتحركات العسكرية المكلفة بعمليات استعادة السيطرة على ولاية شمال دارفور، إلى جانب تكليفه بمنصب والي الولاية، ضمن خطة تهدف إلى إعادة بسط نفوذ الدولة في الإقليم.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب انشقاق اللواء “قبة” عن مليشيا الدعم السريع، ووصوله مؤخراً إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة في الولاية الشمالية، حيث حظي باستقبال رسمي رفيع من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
