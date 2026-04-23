حاملة طائرات أميركية جديدة تصل إلى المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الأميركي الخميس وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" إلى الشرق الأوسط، ما يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن حاملة الطائرات كانت تبحر "في المحيط الهندي ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، في 23 أبريل"، مرفقا بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

وتعمل حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" في البحر الأحمر كما تعمل في المنطقة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وفق منشورات لسنتكوم على شبكات التواصل الاجتماعي.

كانت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" قد أبحرت إلى كرواتيا حيث أجريت لها إصلاحات قبل أسابيع عدة إثر اندلاع حريق على متنها في 12 مارس الماضي.