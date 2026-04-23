خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز

ابوظبي - سيف اليزيد - كرّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الجهات الفائزة بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الرسمي الذي أقيم، اليوم، في مركز «أدنيك» أبوظبي، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وأصحاب المعالي رؤساء الجهات الحكومية، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء لجنة التحكيم العليا للجائزة.

وتوج سموه الجهات والمؤسسات الفائزة، تقديراً لتميزها المؤسسي ونجاحها في تبني أفضل الممارسات الحكومية، وتطوير حلول مبتكرة أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات، بما يدعم تحقيق مستهدفات حكومة أبوظبي ويرسّخ تنافسيتها.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تعكس منهج عمل مؤسسي يُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والتنافسية الإيجابية، من خلال تحويل التميز إلى أسلوب حياة ضمن منظومة العمل الحكومي لقيادة مسيرة التحول نحو خدمات استباقية تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع.

وشهدت جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز مشاركة 37 جهة ومؤسسة حكومية و103 مبادرات في مختلف مجالات وقطاعات العمل الحكومي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث خضعت المشاركات لتقييم شامل بتوظيف تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي لإجراء تحليل دقيق للبيانات والمخرجات، بالإضافة إلى عملية تقييم وتحكيم شاملة تحت إشراف فريق متخصص يضم أكثر من 90 مقيّماً محلياً ودولياً، إلى جانب لجنة التحكيم العليا، التي تضم في عضويتها نخبة من القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء دوليين.

وتم اختيار الجهات الفائزة ضمن ست جوائز موزَّعة على مسارين رئيسيين: جوائز التميز التي مُنحت لثلاث من الجهات الأعلى أداءً والأكثر تميزاً على مستوى حكومة أبوظبي، وثلاث جوائز للمبادرات المشتركة التي تسهم في تعزيز التعاون والابتكار المؤسسي بين الجهات، وتشمل: جائزة مبادرة الأثر الاستراتيجي، وجائزة المبادرة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وجائزة المبادرة الأكثر تأثيراً على المجتمع والأسرة.

وفي فئة جوائز التميز، حصلت دائرة الصحة – أبوظبي على المركز الأول تقديراً لجهودها في ترسيخ ثقافة التميز في منظومة الرعاية الصحية وتحقيق عدة إنجازات، من أبرزها خفض المعدل الوطني لوفيات الأطفال الرضع من 6.8 إلى 3.8 لكل 1,000 ولادة خلال العامين الماضيين، وتحقيق معدلات رائدة عالمياً في عمليات الإخصاب المخبري بنسبة نجاح بلغت 56%.

وعاد المركز الثاني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي تكريماً لها على مبادراتها المجتمعية، ومن أهمها حملة الشرطة المجتمعية «كلنا شرطة» التي أسهمت في استقطاب أكثر من 80,000 متطوع من 160 جنسية، بالإضافة إلى تقليص متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة إلى 6.25 دقيقة في عام 2025.

وحصلت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على المركز الثالث لإسهامها من خلال مبادراتها في زيادة أعداد الزوار والسياح وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إدراج ثلاثة عناصر جديدة ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الإماراتي لدى منظمة اليونسكو.

وفي فئة جوائز المبادرات المشتركة، حصل على جائزة مبادرة الأثر الاستراتيجي كل من مبادرة «مراكز التميز» التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي، والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة ضمن منظومة طبية موحدة ومتكاملة، ومشروع «تعداد أبوظبي» التابع لمركز الإحصاء – أبوظبي، والذي استطاع دمج 38 مليون سجل من 29 جهة حكومية، واستبدال الزيارات المنزلية والمسوحات الميدانية خلال عملية الإحصاء بنظام رقمي يوفّر بيانات سكانية فورية.

وعادت جائزة المبادرة الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى كل من مبادرة الجيل الثالث من منظومة «تم» (تم 3.0) التابعة لدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، والتي أسهمت في دمج أكثر من 1100 خدمة تُقدمها أكثر من 40 جهة حكومية لخدمة 3.3 مليون مستخدم، و«منظومة البيانات الشاملة لأطفال أبوظبي» التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والتي تدمج بيانات مشتركة من 14 من الجهات الحكومية المعنية بقطاع خدمات وسياسات الطفولة المبكرة.

أما جائزة المبادرة الأكثر تأثيراً على المجتمع والأسرة، فحصلت عليها مبادرة «تحسين جودة الحياة في الفلاح» التابعة لدائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، والتي أسهمت في توحيد جهود 13 شريكاً استراتيجياً و86 من الجهات المشاركة في دعم جهود الارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية في منطقة الفلاح لأكثر من 67 ألف شخص، من خلال مبادرات تهدف إلى ترسيخ التماسك الاجتماعي، وتعزيز منظومة التعليم، والبنية التحتية، ونمط الحياة.