يغفل كثيرٌ من المساندين للجيش السوداني والقوات المساندة له عن حقيقة تلازم الحروب عبر التاريخ .. أن التقدم والتراجع في مسار الحرب من كيمياء الكريهة ومعادلاتها وسننها الصعبة .. ولهذا فإن مساندة الجيش لا ينبغي لها أن تكون ( بالقطّاعي ) .. إن انتصر الجيش في معركة تهللت أسارير المساندين وفرحوا .. وإن تأخر في ناحية من النواحي بلغت القلوب الحناجر وثارت ثائرة المساندين وارتجفت قلوب بعضهم فزعاً ..

■ على المساندين للجيش السوداني وتشكيلاته الأخرى أن يعوا حقيقة الحرب التي يواجهها السودان اليوم .. هذه ليست حرب مليشيات .. هذه حرب تقودها عدة دول تفتح خزائنها وأراضيها لشن العدوان على السودان .. الجيش السوداني كسر مليشيات آل دقلو وأخرجها صاغرة من قلب العاصمة الخرطوم وأبعدها عنوة واقتداراً عن مدن وقرى كانت المليشيا على يقين أنها لن تغادرها .. لكنها ولّت هاربة تحمل ذلها وصغارها على ظهرها المكسور ..

■ هذا التآمر اللئيم على بلادنا سينكسر بحول الله .. وعلى المساندين للجيش وأبطال القوات المساندة الأخرى أن ينتبهوا جيداً .. الحرب ليست نزهة .. قوموا إلى مساندة جيشكم ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد