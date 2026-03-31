- 1/2
- 2/2
يغفل كثيرٌ من المساندين للجيش السوداني والقوات المساندة له عن حقيقة تلازم الحروب عبر التاريخ .. أن التقدم والتراجع في مسار الحرب من كيمياء الكريهة ومعادلاتها وسننها الصعبة .. ولهذا فإن مساندة الجيش لا ينبغي لها أن تكون ( بالقطّاعي ) .. إن انتصر الجيش في معركة تهللت أسارير المساندين وفرحوا .. وإن تأخر في ناحية من النواحي بلغت القلوب الحناجر وثارت ثائرة المساندين وارتجفت قلوب بعضهم فزعاً ..
■ على المساندين للجيش السوداني وتشكيلاته الأخرى أن يعوا حقيقة الحرب التي يواجهها السودان اليوم .. هذه ليست حرب مليشيات .. هذه حرب تقودها عدة دول تفتح خزائنها وأراضيها لشن العدوان على السودان .. الجيش السوداني كسر مليشيات آل دقلو وأخرجها صاغرة من قلب العاصمة الخرطوم وأبعدها عنوة واقتداراً عن مدن وقرى كانت المليشيا على يقين أنها لن تغادرها .. لكنها ولّت هاربة تحمل ذلها وصغارها على ظهرها المكسور ..
■ هذا التآمر اللئيم على بلادنا سينكسر بحول الله .. وعلى المساندين للجيش وأبطال القوات المساندة الأخرى أن ينتبهوا جيداً .. الحرب ليست نزهة .. قوموا إلى مساندة جيشكم ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر مساندة الجيش لا ينبغي لها أن تكون بالقطّاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.