وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات

دشن وزير التعليم والتربية الوطنية د التهامي الزين حجر اليوم المرحلة الثانية من مشروع توفير الكتاب المدرسي لكافة الولايات.

واوضح الوزير ان هذا العمل يأتي ضمن خطة وأولويات الوزارة لتحسين البيئة المدرسية لتوفير الكتاب المدرسي والاجلاس وصيانة المدارس للنهوض بالتعليم، مبينا انهم استلمو اليوم ما يزيد عن مليوني نسخة من كتب الصف الأول الثانوي وتمثل نسبة 30% من النسبة الكلية اضافة الي نسبة 20% تم استلامها خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الوزارة ستشرع فورا في توزيع الكتاب المدرسي لكل السودان، مؤكداً مضيها في خططها الرامية لاستقرار العملية التعليمية وتجاوز آثار الحرب.

وأكد الوزير جاهزية الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية 2026 في الثالث عشر من أبريل الجاري، مشيرا الى اكتمال كافة الترتيبات ومناشداً الاسر وأولياء الأمور بعدم التجمع حول مراكز الامتحانات لضمان سير الامتحانات في جو معافى ليحقق ابناءنا الطلاب النتائج المرجوة.

