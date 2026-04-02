- 1/2
- 2/2
دشن وزير التعليم والتربية الوطنية د التهامي الزين حجر اليوم المرحلة الثانية من مشروع توفير الكتاب المدرسي لكافة الولايات.
واوضح الوزير ان هذا العمل يأتي ضمن خطة وأولويات الوزارة لتحسين البيئة المدرسية لتوفير الكتاب المدرسي والاجلاس وصيانة المدارس للنهوض بالتعليم، مبينا انهم استلمو اليوم ما يزيد عن مليوني نسخة من كتب الصف الأول الثانوي وتمثل نسبة 30% من النسبة الكلية اضافة الي نسبة 20% تم استلامها خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الوزارة ستشرع فورا في توزيع الكتاب المدرسي لكل السودان، مؤكداً مضيها في خططها الرامية لاستقرار العملية التعليمية وتجاوز آثار الحرب.
وأكد الوزير جاهزية الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية 2026 في الثالث عشر من أبريل الجاري، مشيرا الى اكتمال كافة الترتيبات ومناشداً الاسر وأولياء الأمور بعدم التجمع حول مراكز الامتحانات لضمان سير الامتحانات في جو معافى ليحقق ابناءنا الطلاب النتائج المرجوة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.