من الحب للحرب.. شاهد الحلقة قبل الأخيرة من القصة الكاملة لأزمة الفنانة إيمان الشريف واليوتيوبر “البرنس”

أوردت منصة “النهار”, الفنية التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تقرير صوتي عن أزمة الموسم وقضية الساعة في السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن التقرير الذي نشرته “النهار”, كشف معلومات هامة عن أزمة الفنانة الشهيرة إيمان الشريف و اليوتيوبر, محمد مصطفى “البرنس”.

وكشفت منصة النهار_السودان, عبر مصادرها من الطرفين، تفاصيل ما قبل الحلقة الأخيرة من أزمة الفنانة إيمان الشريف واليوتيوبر محمد البرنس.

وتقول المصادر إن كل ما حدث يعود إلى الغيرة، حيث كانت تربط البرنس علاقة طيبة مع إيمان الشريف، تحولت من صداقة وإعجاب إلى حب من طرف واحد. وكان خطأ البرنس بحسب المصادر أنه استمر في مجاراة هذه العلاقة لسنوات دون أن تتطور، ليصبح لاحقًا الشخص الأقرب في حياتها، حيث كانت تستشيره في الصغيرة والكبيرة.

وأضافت المصادر أن إيمان، المعروفة وسط المقربين بشخصيتها العصبية وحبها للسيطرة، تختلف عن البرنس الذي يوصف بتعدد علاقاته وعدم التقيّد، إذ دخل في علاقات كثيرة انتهى أغلبها بمشاكل.

وبمرور الوقت، بدأ البرنس في الابتعاد وتجاهل مكالماتها، إلا أنها حاولت منعه من ذلك، وقامت بحسب الرواية بالاستعانة بعدد من المقربين، من بينهم صديق شخصي للبرنس كانت تدفع له مقابل متابعة تحركاته وعلاقاته، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر وانفجار الأزمة بينهما.

وأشارت المصادر إلى أن التهديد بالنشر بدأ من إيمان، بعد أن حصلت عبر ذلك الصديق على تسجيلات للبرنس يتحدث فيها عن عدد من الأشخاص. وفي المقابل، سعى البرنس للرد عبر إرسال رسائل لمقربين منها بأنه يمتلك أيضًا تسجيلات، وأبلغ بذلك الشاعر أيمن بشير، الذي كان على خلاف معها، بعدما كان من أبرز الداعمين لها ولقّبها سابقًا بـ“نجمة الجيل”.

ووفقًا للمصادر، فإن الشاعر أيمن بشير, هدد بدوره بنشر مقاطع وصور تخص إيمان، مستندًا على معلومات قيل إن البرنس يمتلكها، ما ساهم في تصعيد الأزمة بين الطرفين.

كما أوضحت المصادر أن البرنس لم يتقدم رسميًا لإيمان الشريف كما تم تداوله، لعدم جديته في العلاقة، في حين حاول مقربون منها إنهاء هذه العلاقة، من بينهم مدير أعمالها مجاهد حسين، الذي تواصل مع شقيق البرنس مطالبًا بإبعاده عنها، بسبب تأثير العلاقة على حالتها النفسية وتعطيل مصالحها.

وختمت المصادر بأن ما حدث في الأيام الماضية هو غيرة تحولت إلى صراع كبير، ساهمت فيه وسائل التواصل الإجتماعي ومقربون من الطرفين، مؤكدة أن التفاصيل الكاملة ستُكشف في حلقة أخيرة قريبًا.

