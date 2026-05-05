السعوديّة تُدين استهداف مطار الخرطوم وتدعو دول الجوار لاحترام سيادة السودان

أعربت المملكة العربية السعودية، إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف موقع في ساحة مطار الخرطوم، مؤكدةً موقفها الثابت والداعم لاستقرار السودان ووحدة مؤسساته.

وشدّدت المملكة في بيان رسمي أصدرته اليوم وزارة الخارجية السعودية، على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق وأمنه، لافتةً إلى الأهمية القصوى لإبقاء الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية بعيدةً عن دائرة الصراع المُسلّح.

كما دعت الوزارة كافة الأطراف المعنية إلى التهدئة الفورية ووقف كافة أشكال الانتهاكات، والالتزام بمخرجات إعلان جدة المُوقّـع بتاريخ 11 مايو 2023م، والخاص بحماية المدنيين. واحترام القانون الدولي الإنساني لضمان سلامة المواطنين والمنشآت.

وفي سياق متصل، وجّهت المملكة دعوة صريحة إلى الدول المجاورة للسودان بضرورة احترام سيادته واستقلاله، مشددةً على أهمية منع استخدام أراضي تلك الدول كمنطلق لأي اعتداءات تزيد من تعقيد المشهد السوداني – في إشارة إلى إثيوبيا التي وجّهت لها الحكومة السودانية اتهامات مباشرة في انطلاق المُسيّرات من مطار بحر دار لقصف المطار ومناطق أخرى.

كما أكدت المملكة، موقفها الراسخ في الدعوة إلى الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الشرعية، ورفض أي مساس بأمنه واستقراره.