السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير منصور بن خالد بن فرحان، اليوم، المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كريستيان ساوندرز، شيكًا بمبلغ مليوني دولار تمثل المساهمة السنوية للمملكة العربية لدعم ميزانية وبرامج الوكالة وعملياتها في المنطقة.

وأكد السفير السعودي حرص المملكة بتوجيه من القيادة على نصرة القضية الفلسطينية, ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق, ودعم ميزانية وكالة "الأونروا" لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهونها، منوهًا بالدور الحيوي "للأونروا" لتقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناتهم.

من جانبه عبر المفوض العام بالإنابة للوكالة كريستيان سوندورز عن شكره وامتنانه للمملكة على دعمها المتواصل والثابت لتمكين "الأونروا" من تنفيذ برامجها المختلفة لخدمة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.


هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

