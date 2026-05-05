السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار

وأكد السفير السعودي حرص المملكة بتوجيه من القيادة على نصرة القضية الفلسطينية, ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق, ودعم ميزانية وكالة "الأونروا" لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهونها، منوهًا بالدور الحيوي "للأونروا" لتقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناتهم.
من جانبه عبر المفوض العام بالإنابة للوكالة كريستيان سوندورز عن شكره وامتنانه للمملكة على دعمها المتواصل والثابت لتمكين "الأونروا" من تنفيذ برامجها المختلفة لخدمة وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
