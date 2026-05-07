لجنة أمن ولاية ولاية تصدر عددا من الموجهات الداعمة لتأمين محلية أمدرمان

عقدت لجنة أمن ولاية ولاية الخرطوم في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه بمقر محلية امدرمان بحضور لجنة أمن محلية امدرمان برئاسة الأستاذ سيف الدين مختار المدير التنفيذي لمحلية امدرمان وذلك في إطار وجه لجنة أمن الولاية لإسناد لجان أمن المحليات حيث وقف الإجتماع على اداء اللجنة والمهددات والتحديات التي تواجه العمل.

فيما قدم المدير التنفيذي لمحلية امدرمان تقريرا مفصلا أوضح فيه موقف المحلية خدميا وامنيا وفي هذا الصدد صدرت عددا من الموجهات من رئيس لجنة أمن الولاية وتم التوصل لعدة تدابير من شأنها ان تؤدي إلى تعزيز الحالة الامنية بمحلية امدرمان.

كما وقف الاجتماع على جهود القوات النظامية بالولاية خلال الأسبوع المنصرم ومنجزات الاطواف والارتكازات وابرز الأحداث بالولاية وأشادت اللجنة بالضبطيات الكبيرة من المخدرات بشكل خاص من الاستخبارات العسكرية بمنطقة بحري العسكرية والتي تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات.

كذلك وقفت اللجنة على تداعيات وتاثيرات الاستهداف بالمسيرات التي انطلقت من إثيوبيا مؤخرا وقد وضعت حيالها عددا من التدابير الامنيه لمجابهة هذا الاستهداف.

واستمعت اللجنه للتقرير الجنائي بالولايه الذي سجل خلال الأسبوع المنصرم حيث تم ضبط ٨٢٩ جهاز كهربائيا مختلفا وتم القبض على ١٧٧١ متهما وفيما يلي الحرائق المسجله رسميا تم تسجيل ثلاثه وثلاثين حريقا وفي ذلك نوهت اللجنه المواطنين بعد إشعال الحرائق تفاديا المخاطر المترتبة.

إلى ذلك وقفت اللجنة على تقرير عكس التجاوب الكبير للمواطنين مع اسبوع المرور العربي الذي تنظمه شرطة مرور الولاية اذ تلاحظ الانخفاض الكبير في مستوى البلاغات المرورية.

كما وقفت اللجنة على العمليات الأمنية التي نفذتها الخلية الأمنية وعددها ٤٥ عملية وتم على اثرها القبض على ثمانين متهما ضافة لضبط عربة تحمل مواد تموينية مهربة مخالفة للقرار الذي اصدره والي الخرطوم. كما وقفت على موقف استبدال العمله والذي يسير بصورة جيده.

في السياق وقف الإجتماع على مجهودات هيئة أمن ولاية الخرطوم بانفاذها لعمليات امنية ناجحه أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين وضبط خلية تعمل في التزوير عبر بنكك. الي ذلك شكلت الإدارة القانونية فريقا قانونيا للتعامل مع المخالفين فيما يختص بالارتدادات بالسكن العشوائي.

