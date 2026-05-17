أبياه يخرج عن صمته ويحسم الجدل من الخارج

نفى المدير الفني للمنتخب السوداني الأول لكرة القدم، الغاني كواسي أبياه، ما تردد بشأن طلبه الحضور إلى الخرطوم لمتابعة مباريات الدوري المحلي، مؤكداً أن المنتخب يعمل وفق منظومة فنية متكاملة تعتمد على المتابعة المستمرة ورصد اللاعبين عبر طاقم متخصص.

وأوضح أبياه، في تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني يمتلك آلية احترافية لمراقبة أداء اللاعبين داخل المنافسات المحلية، مشيراً إلى أن عملية التقييم والمتابعة تتم بصورة دقيقة ومنظمة دون الحاجة إلى وجوده الشخصي بشكل دائم في الملاعب.

وأضاف المدرب الغاني أن المنتخب الوطني يستعد للدخول في معسكر مهم بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج إعداد فني متكامل يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أبياه أن العلاقة التي تجمعه برئيس لجنة المنتخبات الوطنية الأستاذ أسامة عطا المنان تقوم على الاحترام والتفاهم الكامل، لافتاً إلى أن جميع القرارات المتعلقة بالمنتخب تُتخذ بروح جماعية وبعد تشاور وتنسيق بين كافة الأطراف داخل المنظومة الفنية والإدارية.

وتأتي تصريحات أبياه في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول ترتيبات المنتخب الوطني وبرنامج إعداده، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات القارية والدولية المنتظرة.