حزب الأمة السوداني: فضل الله برمة ناصر انحرف عن مسار التكليف

أعلن نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الفريق صديق إسماعيل، أن الرئيس المنتهي تكليفه “اللواء فضل الله برمة ناصر انحرف عن مسار التكليف وتمادى في مواقف تهدم مبادئ ومواقف الحزب”.

وقال إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ”العربية/الحدث”، اليوم الأحد، إن ناصر “ارتمى في أحضان تحالف “تأسيس” وتنكر للجيش الذي قدمه للمجتمع وأساء إليه”، مؤكداً أن إنهاء تكليفه جاء بقرار صادر بالإجماع من مؤسسة الرئاسة.

قوى الحرية والتغيير

كما اتهم قوى “الحرية والتغيير” بأن سياساتها تسببت فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد، مبيناً أنهم ظلوا يعترضون على نهج الحرية والتغيير “التي تحولت بعد الحرب إلى تنسيقية “تقدم” باعتبار أنها صاحبة مشروع إقصائي وتفتقر إلى القدرات السياسية”، مضيفاً أن “ما جرى سابقاً دفعهم إلى تجميد عضويتهم”.

كذلك أكد أن المنضمين من عضوية حزبه إلى “تقدم” التي انقسمت لاحقاً إلى تحالفي “صمود” و”تأسيس” خرجوا عن قرار المؤسسة الحزبية، كاشفاً عن إحالة جميع أعضاء الحزب المنضمين لهذه التحالفات إلى هيئة الرقابة وضبط الأداء.

وكشف إسماعيل أيضاً صدور قرار بعودة القيادات إلى الداخل بغرض “الالتحام بالقواعد وجماهير الشعب والعمل على صناعة السلام والاستقرار والتحول المدني”، مبيناً أن “هناك برنامجاً موضوعاً لهذا الأمر”، مشدداً على “رفض الإقصاء السياسي وإصدار الأحكام من قبل القوى السياسية على بعضها البعض”.

كما أكد أن “الدعم السريع قوة تتبع للجيش بموجب القانون قبل أن تتمرد عليه وتتمادى في الإساءة إليه وللشعب”، موضحاً أن القوات المسلحة وحدها من تقرر بشأن هذا التمرد، وقطع بعدم وجود مجال لأي قرار سياسي من القوى السياسية بشأن الدعم السريع ومستقبله.

فيما اتهم “الحرية والتغيير بخداع الدعم السريع والتغرير به عبر شعاراتها”.

منذ أبريل 2023

يذكر أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي دخلت عامها الرابع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليوناً داخل البلاد وخارجها، وفق فرانس برس.

كما أدت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023، إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة جوع في العالم.

بينما تعثرت الجهود المبذولة لإنهاء النزاع حتى الآن، ومن بينها مساعي مجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، مع عدم اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف إطلاق نار إنساني.

وأدّت الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023، إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة جوع في العالم.

العربية نت