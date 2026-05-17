سودانير تُدشِّن أولى رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى الخرطوم

عادت الأجنحة الوطنية لتحليقها في الأجواء وتواصلها مع العالم، حيث استقبل مطار الخرطوم الدولي، اليوم، أولى الرحلات الدولية المباشرة لشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) القادمة من العاصمة المصرية القاهرة.
وقد شهدت هذه الرحلة الافتتاحية، إقبالاً كبيراً من المسافرين، حيث بلغت السعة المقعدية للطائرة كامل عددها؛ في مشهد يُجسِّد عُمق الثقة والمحبة التي يحملها الجمهور للناقل الوطني التاريخي، الذي يربط بين المدن والقلوب بمعايير عالية من الثقة، والأمان، والخبرة المُمتدّة.
وفي سياقٍ متصلٍ، أعلنت الشركة عن جدول رحلتها المباشرة القادمة، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل من القاهرة إلى الخرطوم، داعيةً جمهور المسافرين إلى المبادرة بالحجز المبكر لضمان مقاعدهم قبل اكتمال السعة المقعدية للرحلة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
