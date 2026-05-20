رئيس مجلس السيادة يمنح السفير السعودي وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بمكتبه، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن جعفر، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير معاوية عثمان خالد.

​واستعرض اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، والتأكيد على دفعها نحو آفاق من التعاون المشترك.

ومنح السيد رئيس مجلس السيادة، السفير السعودي، وسام النيلين من الطبقة الأولى، تقديرًا لدوره المتعاظم في توطيد روابط الأخوة وتمتين العلاقات الثنائية الراسخة.

وأعرب البرهان عن عميق تقدير السودان لمواقف القيادة السعودية الداعمة للمؤسسات الوطنية السودانية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

​ومن جانبه، أعرب السفير علي بن حسن جعفر عن اعتزازه بهذا التكريم الرفيع، معربا عن شكره لحكومة وشعب السودان على ما وجده من تعاون وتسهيلات خلال فترة عمله.

سونا