الحج في زمن التوترات الإقليمية

يأتي موسم الحج هذا العام في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، تختلف سياسيًا وأمنيًا عن كثير من المواسم السابقة، ليس لأن السعودية تواجه تهديدًا مباشرًا للحج، وإنما لأن المنطقة بأكملها تعيش حالة اضطراب متسارع تتداخل فيها الحروب، والتصعيد العسكري، والتوترات الدولية، وأزمات الملاحة والطيران، من غزة إلى البحر الأحمر، ومن الملف النووي الإيراني إلى القلق المتزايد حول أمن الإمدادات وخطوط النقل الجوي والبحري.ورغم هذه البيئة المضطربة، تبدو الصورة داخل السعودية مختلفة تمامًا. فالمملكة خلال السنوات الأخيرة نجحت في تحويل إدارة الحج إلى منظومة سيادية ومؤسسية متكاملة، تقوم على التخطيط الاستباقي، والتنسيق الأمني والتقني العالي، وإدارة الحشود والخدمات الصحية واللوجستية بكفاءة جعلت مواسم الحج أكثر استقرارًا حتى في أصعب الظروف، كما حدث خلال جائحة كورونا وما بعدها.ومن هنا، فإن الحديث عن تأثر الحج أمنيًا بصورة مباشرة يبدو مبالغًا فيه إلى حد كبير. فالسعودية تتعامل مع الحج باعتباره مسؤولية دينية وإنسانية وسيادية كبرى، وتدرك أن استقرار الموسم لا يمثل شأنًا محليًا فحسب، بل قضية تمس العالم الإسلامي بأسره.ومع ذلك، لا يمكن عزل الحج بالكامل عن المناخ السياسي الإقليمي. فالتوترات الحالية قد لا تظهر داخل المشاعر المقدسة بصورة مباشرة، لكنها تفرض نفسها بشكل غير مباشر عبر رفع درجات الجاهزية الأمنية، وتشديد الرقابة على أي محاولات لتسييس الحج أو استغلاله إعلاميًا، إضافة إلى الاستعداد لأي تطورات مرتبطة بالطيران أو حركة العبور الإقليمية.

كما أن حضور الحجاج القادمين من دول تعيش أزمات وصراعات، مثل إيران ولبنان والعراق والسودان، يضيف بعدًا إنسانيًا وسياسيًا للموسم. فالحج لطالما كان مساحة روحية جامعة تتراجع فيها الانقسامات أمام وحدة الشعيرة، لكن ذلك لا يلغي أن كثيرًا من الحجاج سيصلون هذا العام وهم يحملون آثار الحروب والأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية التي تعيشها بلدانهم.

وفي هذا السياق، يبرز الحديث عن احتمال “هدوء مؤقت” خلال فترة الحج باعتباره طرحًا واقعيًا إلى حد كبير. فمعظم القوى الإقليمية والدولية تدرك حساسية أي تصعيد كبير خلال الموسم، ليس فقط بسبب رمزية الحج الدينية، بل لأن أي اضطراب يمس سلامة الحجاج أو انسيابية الموسم ستكون له تداعيات سياسية وإعلامية واسعة على مستوى العالم الإسلامي.

إيران، على سبيل المثال، تدرك أن أي توتر ينعكس على الحجاج الإيرانيين سيحمل كلفة سياسية وشعبية كبيرة، كما أن القوى الدولية الكبرى تدرك أن استقرار الحج جزء من استقرار صورة المنطقة بأسرها. ولهذا، قد نشهد خلال فترة الموسم نوعًا من التهدئة النسبية أو ضبط الإيقاع، حتى لو بقيت الملفات الكبرى عالقة دون حلول حقيقية.غير أن الملف الأكثر حساسية هذا العام ربما يكون ملف الطيران والنقل الجوي. فالمنطقة شهدت خلال الأشهر الأخيرة تغيرات متكررة في مسارات الطيران، وإغلاقات مؤقتة لبعض المجالات الجوية، وارتفاعًا في تكاليف التأمين والتشغيل، فضلًا عن الضغط الكبير على شركات الطيران والمطارات.

وقد تنعكس هذه التطورات على موسم الحج عبر تأخير بعض الرحلات، أو تغيير مساراتها، أو زيادة تكاليف النقل، أو الضغط على المطارات البديلة وخطوط العبور. لكن السعودية تبدو مستعدة لهذا النوع من التحديات، مستفيدة من خبرتها التراكمية في إدارة المواسم الكبرى، ومن التوسع الضخم الذي شهدته البنية التحتية للمطارات وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وفي حال شهدت المنطقة أي تصعيد إضافي خلال الفترة المقبلة، فإن التأثير المرجح سيكون لوجستيًا أكثر منه أمنيًا داخل المشاعر المقدسة. أي أن التحدي قد يتمثل في حركة الطيران وجدولة الرحلات وسهولة انتقال الحجاج، لا في أمن الحج ذاته داخل السعودية.

وفي المحصلة، فإن موسم الحج هذا العام يأتي وسط بيئة إقليمية مضطربة بالفعل، لكنه يأتي أيضًا في ظل دولة راكمت خبرة كبيرة في إدارة الأزمات والمواسم الاستثنائية، وأثبتت قدرتها على حماية الحج من تداعيات الصراعات المحيطة، والحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم، مهما بلغت تعقيدات المشهد الإقليمي.

د. خالد محمد باطرفي – جريدة المدينة

