في السياسة.. كما في الحياة أيضاً، من الأخطاء الكارثية أن تكون خطوط لعبك ومسارات تحركك ومناطق مناوراتك خارج نطاق سيطرتك!!
■ تكون مخطئاً حد الوجع عندما تكون أوراق اللعبة من الفئة التي لا يمكنك التحكم في تحريكها تقدماً وتأخرًا.. إن كان هذا حالك في الحياة فعليك التوقف فورًا لترتيب خطوط سيرك وتحركك من جديد..
■ عندما تسوء الأمور لا تفقد صوابك.. اهدأ قليلًا وابدأ من نقطة ما يمكنك التحكم فيه..
■ يمكنك قطعًا النهوض من جديد.. هذا إن كنت تتصرف بكامل وعيك وحضورك..
■ رسالتي إلى أصلب العناصر التي تم إعدادها ذات يوم لمواجهة أصعب المواقف..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
