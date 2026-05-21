الصحفية عائشة الماجدي تدون بلاغات في عدد من الشخصيات وتهدد: (اي زول عامل فيها شفت راجل ولا مراة خلي يكتب اسمي دا بس)

كشفت الصحفية, السودانية, المعروفة عائشة الماجدي, عن تدوينها بلاغات في عدد من الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الصحفية, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل فيسبوك, أكدت من خلالها إتجاهها للقانون.

وقالت الماجدي, في تدوينتها: (القانون :- دونت صباح اليوم بلاغات في مجموعة من الشخصيات رجال ونساء بسبب تطاول ونبذ وشتائم في صفحاتهم تجاهي بمجرد اختلافي معهم سياسياً تركوا العام واتجهوا للإساءة والنبذ).

وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الدفعة التانية من البلاغات تشمل الآتية أسماءهم —- شيماء الطيب رقم البلاغ 1481/ 2026 نضال عبدالرحمن رقم البلاغ 1418 / 2026 تحت المواد ( 24/ /25 ) ( حبيباتي البنات جهزوا حالكم إذا بتريدوا ) بارود رقم البلاغ 14/16 2026 تحت المواد ( 23/ 24 / /25 ) الدفعة التالتة في البلاغات في الطريق والقانون ح يأدب الجميع).

وختمت عائشة الماجدي, محذرة: (اي زول عامل فيها شفت راجل ولا مراة خلي يكتب اسمي دا بس ويشتمني عشان يشوف القانون يعمل فيه شنو ويفتش للاعتذار …( عفو ما عندي بل بس ) الامور طيبة كلها..عائشة الماجدي).

