بتهمة الفرار من الخدمة والتمرد.. “حميدتي” يصدر حكماً بإعدام “السافنا” وتجريده من رتبته العسكرية وإحالته للتقاعد

أصدر قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حكما.ًغيابياً بالإعدام على العميد المنشق علي رزق الله الشهير بـ “السافنا” وتجريده من رتبته العسكرية وإحالته للتقاعد، بعد اتهامه بالفرار من الخدمة والتمرد على نظام المليشيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أرسل رئيس دائرة الإدارة في مليشيا الدعم السريع عمر حمدان, إشارة إلى كل إدارات وقطاعات المليشيا ، قال فيها إن “قائد قوات الدعم السريع صدّق على الحكم الصادر من محكمة الميدان الكبرى المنعقدة بتاريخ 17 مايو الجاري بمحاكمة العميد علي رزق الله غيابيًا بعزله لرتبة الجندي والطرد من الخدمة”.

وأوضح أن “السافنا”, ارتكب تجاوزات تمثلت في التخلي عن المواقع العسكرية، ومساعدة والانضمام لما أسماه بالعدو، والتمرد على النظام الدستوري، فضلاً عن الهروب من الخدمة.ويعد رزق الله أحد أبرز القادة الميدانيين في الدعم السريع قبل انشقاقه، حيث قاد سابقًا قوات للسيطرة على مواقع في شمال دارفور قبل أن يسيطر على النهود ويعزز تواجد الدعم السريع في غرب كردفان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)