الإنتربول الدولي يُصدر نشرة رسمية بملاحقة (القوني حمدان دقلو)

أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم، نشرة رسمية تتضمن بيانات وتدابير تقييدية مشددة، بحق القوني حمدان دقلو، شقيق قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي، وذلك في خطوة تنفيذية بارزة تأتي بعد قرابة شهر من صدور قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بفرض عقوبات موجهة عليه جراء دوره في الحرب السودانية.

وتأتي هذه النشرة الدولية لتُرسخ الملاحقة القانونية والاقتصادية للمسؤول المالي البارز في ميليشيا الدعم السريع، حيث أشارت المنظمة بوضوح إلى خضوعه للتدابير العقابية المقررة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591 (2005) والقرارات اللاحقة ذات الصلة بالأزمة السودانية، والتي تشمل، حظر السفر، مع إلزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع دخوله أو عبوره لأراضيها. بالإضافة للتجميد الفوري ودون تأخير لجميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة له أو التي يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشمل القرار، منع تزويده أو دعمه بالأسلحة والمعدات العسكرية بمختلف أنواعها، بما في ذلك قطع الغيار والدعم الفني أو الاستشارات المرتبطة بالأنشطة العسكرية.

وتضمّنت النشرة الصادرة، تفاصيل الهوية الكاملة للمستهدف، مشيرةً إلى أنه من مواليد السابع من أغسطس للعام 1990 (يبلغ من العمر 35 عاماً)، ويحمل الجنسية السودانية، مع تحديد آخر العناوين المعروفة لإقامته ونشاطه في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى رصد الأسماء البديلة التي يتنقل أو يتعامل بها.

ويُمثل تفعيل الإنتربول لهذه النشرة، تضييقاً كبيراً على الشبكات المالية واللوجستية التابعة لميليشيا الدعم السريع، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه القوني دقلو في إدارة الاستثمارات وشراء الإمدادات، وهو ما يُعد تحولاً نوعياً في آليات الضغط الدولي الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الصراع المسلح في السودان.

