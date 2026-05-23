نشر القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, تفاصيل محادثة دارت بين القيادي عيسى بشارة وأحد جنود المليشيا. وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن الرسالة بعثها الجندي, المسؤول عن حراسة القائد الثالث بالدعم السريع, عصام فضيل, للقائد عيسى بشارة. وكشف المتحدث في الرسالة عن تدهور الحالة الصحية للقيادي البارز بالمليشيا عصام فضيل, بعد اعتقاله ووضعه في الإقامة الجبرية بأحد أماكن سيطرة قوات الدعم السريع. ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن فضيل, استنجد مطالباً بتوفير الأدوية والعقاقير الطبية له خصوصاً أنه يعاني من مشاكل في القلب إضافة لفقدانه أنبوبة الأكسجين, التي كان يتعالج بها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بعد اعتقاله ووضعه في الإقامة الجبرية.. القائد الثالث للدعم السريع يستنجد بجنود المليشيا لمساعدته على شراء أدوية "القلب" وأنبوبة الأكسجين



