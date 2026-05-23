شاهد بالفيديو.. قيل أنه أصغر موظف بالنادي.. شاب سوداني يحتفل بفوز النصر السعودي بلقب دوري روشن من داخل أرضية الملعب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قصير لشاب سوداني, يعمل كموظف بنادي النصر السعودي, المتوج ببطولة دوري روشن. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشاب “حذيفة”, والذي قيل أنه أصغر موظف بالنادي وهو يحتفل بتتويج العالمي, بطلاً للدوري السعودي, من داخل أرضية الملعب. ووفقاً لما أورد ناشرو المقطع فإن الشاب السوداني, حذيفة محمد, يعمل كمسؤول السوشيال ميديا بنادي النصر السعودي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

