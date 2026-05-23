التعديلات المرتقبة في مناصب ولاة الولايات لابد أن تأخذ في الإعتبار ملاحظات ومعايشة المواطنين للواقع علي الأرض .. في ولايات كردفان ودارفور يحتاج الأمر إلي جراحة عميقة تعالج الأخطاء والمجاملات التي صاحبت تعيين الولاة الحاليين .. خذ مثالاً لاحصراً ولاية مثل ولاية غرب كردفان .. بينما يرزح المواطنون تحت نير ظروف النزوح القاسية يخرج عليهم واليهم بخبر استعراضي عن عقد شراكة تفاهم وتعاون مع شركة زادنا .. ليس من الحكمة جلد ظهر الوالي لخبر اتفاقه الغريب مع شركة زادنا .. الغريب أن عدداً من ولاة الولايات الحاليين يتصرفون بذات طريقة والي غرب كردفان والذي لم يجد خارطة طريق ولا أولويات واضحة فقرر ربما أن يبدأ مشوار عمل مع زادنا وإن طال السفر .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

