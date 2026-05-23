وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم

ترأس الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، وزير الداخلية والرئيس المناوب للجنة، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، بحضور الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، نائب المدير العام المفتش العام، وأعضاء اللجنة.

وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية بالمكتب الصحفي للشرطة، أن الاجتماع استعرض تقارير اللجان المختلفة، حيث قدم رئيس لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة وجمع السلاح، تنويراً حول الجهود التي قامت بها اللجنة في إخراج التشكيلات العسكرية من ولاية الخرطوم، وتنظيم حركة العربات المسلحة والأفراد داخل الولاية، إلى جانب استمرار الأطواف الأمنية لضبط منتحلي صفة القوات النظامية وجمع السلاح عبر المعابر المختلفة.

من جانبه، أوضح الفريق شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور، مدير شرطة ولاية الخرطوم ورئيس الغرفة المركزية، جهود الارتكازات والأطواف الأمنية والأقسام الجنائية في استقبال بلاغات المواطنين، وتنفيذ الكردونات الأمنية لتطويق بؤر الجريمة وضبط المتفلتين، مشيراً إلى فتح عدد من البلاغات ضد المخالفين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الحملات الخاصة بمنع استخدام الدراجات النارية داخل الولاية أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، إلى جانب جهود آلية مكافحة النهب، التي تمكنت من توقيف عدد كبير من المشتبه بهم ومصادرة أعداد كبيرة من الدراجات النارية التي كانت تستخدم في ارتكاب الجرائم.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من الأجانب واللاجئين المقيمين بصورة غير شرعية إلى ضبط عدد (650) أجنبياً ولاجئاً مخالفين لقوانين الإقامة، تم ترحيلهم وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة.

كما كشف رئيس لجنة إزالة السكن العشوائي بالولاية عن تنفيذ حملات مشتركة ضد المخالفين والحائزين على أراضٍ بصورة غير مشروعة، مناشداً المواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي الالتزام بالشروط والضوابط القانونية المنظمة لمنح الأراضي السكنية.

وأوضح رئيس لجنة سحب المركبات من طرق ولاية الخرطوم أن اللجنة خصصت (44) موقعاً بمحليات الولاية، جُمعت عبرها نحو (13) ألف مركبة، يجري فحصها بواسطة الأدلة الجنائية وشرطة المرور لتحديد ملاكها، تمهيداً لتسليمها لهم مجاناً .