واقعة مثيرة تهز دوري النخبة

أصدرت لجنة الانضباط والمحاسبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم قراراً بإيقاف المدير الفني للأهلي مدني، فاروق جبرة، لمدة عام كامل، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام الهلال ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة دوري النخبة.
وجاء القرار بعد اطلاع اللجنة على تقريري حكم المباراة ومراقبها، وما تضمناه من تفاصيل بشأن الواقعة التي حدثت عقب اللقاء الذي جمع الهلال والأهلي مدني.
وبحسب القرار، فإن العقوبة صدرت على خلفية اتهام مدرب الأهلي مدني بالاعتداء على حكم المباراة محمد عبد الله، خلال المواجهة التي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.
وأكدت لجنة الانضباط أن قرارها استند إلى التقارير الرسمية والمواد المنظمة للسلوك والانضباط في لوائح الاتحاد، في إطار حرصها على حماية الحكام والحفاظ على الانضباط داخل المنافسات الرياضية.
ويُعد القرار من أبرز العقوبات التي شهدتها بطولة دوري النخبة خلال الموسم الحالي، نظراً لارتباطه بأحداث مباراة جماهيرية أثارت اهتمام الوسط الرياضي خلال الأيام الماضية.
هبة علي
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