إكمال مراسم الزواج الجماعي 320 زيجة

برعاية رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان شهد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بمنطقة السمرة حاج الطاهر بالريف الجنوبي لمحلية أم درمان فعاليات مهرجان الزواج الجماعي الأول، الذي تم خلاله إكمال مراسم زواج (٣٢٠) زيجة وذلك بحضور مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي الدكتور سراج الدين منصور والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ سيف الدين مختار الطاهر إلى جانب عدد من قيادات المناطق العسكرية والأجهزة النظامية ومشايخ الطرق الصوفية والقيادات الأهلية وأعيان المنطقة في مقدمتهم المك محمد المك عجيب الهادي وكيل مك الجموعية.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أكد خلال مخاطبته الاحتفال أن منطقة الريف الجنوبي ظلت تمثل نموذجاً وطنياً مشرفاً في الصمود والتضحية والفداء مشيداً بالمواقف الوطنية لأهل المنطقة الذين ضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وقال الوالي إن أهالي الريف الجنوبي سطروا مواقف بطولية ستظل حاضرة في تأريخ البلاد حيث وقفوا في خندق واحد مع القوات المسلحة دفاعاً عن الأرض والعرض ولقنوا المتمردين دروساً في الشجاعة والصبر والثبات مؤكداً أن هذه المواقف الوطنية تجسد أصالة الإنسان السوداني وتمسكه بقيم الكرامة والعزة والانتماء للوطن.

وأشاد والي الخرطوم بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمهرجان موضحاً أنها استطاعت رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أن تنجح في تنفيذ هذا المشروع الاجتماعي الضخم بالاعتماد على الجهد الشعبي والتكاتف المجتمعي الأمر الذي أسهم في إدخال الفرحة والسرور إلى مئات الأسر والشباب.

إلى ذلك أعلن والي الخرطوم تبنيه الكامل ورعايته لمهرجان الزواج الجماعي الثاني بالريف الجنوبي مؤكداً استعداده لتقديم كل أشكال الدعم الممكن لإنجاح المبادرة واستمرارها خلال السنوات المقبلة.

ودعا الوالي أعيان القبائل والإدارات الأهلية ومشايخ الطرق الصوفية والقيادات المجتمعية إلى إحياء سنة الزواج الجماعي وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية الهادفة إلى دعم الشباب ومساعدتهم على إكمال الزواج وتكوين الأسر .

المدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ سيف الدين مختار الطاهر أشاد بالدور الوطني والمجتمعي الكبير الذي ظل يضطلع به أهالي الريف الجنوبي مؤكداً أن المنطقة قدمت إسهامات كبيرة في مختلف القضايا الوطنية وساهمت بصورة فاعلة في دعم برامج المحلية الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الريف الجنوبي لمحلية أم درمان شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات الخدمات والبنية التحتية بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادات المجتمعية والرسمية بالمنطقة مؤكداً أن الريف الجنوبي أصبح اليوم أقرب إلى مدينة متكاملة الخدمات بعد التوسع المستمر في الخدمات.

من جانبه عبر وكيل مك الجموعية المك محمد عجيب الهادي عن سعادة وفخر أهالي الريف الجنوبي بنجاح مشروع الزواج الجماعي الأول (زواج الخير والبركة) مؤكداً أن المهرجان حقق أهدافه الاجتماعية والإنسانية وأسهم في إكمال مراسم زواج (٦٤٠) شاباً وشابة من أبناء جنوب أم درمان.

وقال إن نجاح المشروع يعكس روح التكاتف والتعاضد التي يتميز بها المجتمعات الريفية مشيداً بكل الجهات الرسمية والشعبية والخيرين الذين ساهموا في دعم وإنجاح هذه المبادرة المجتمعية الكبيرة.

إعلام ولاية الخرطوم