لجنة أمن ولاية الخرطوم تصدر عددا من الموجهات الهامة

اختتمت لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه عقد جلساتها بمحليات الولاية وذلك بالانعقاد اليوم بمحلية شرق النيل في خطوة داعمة لتعزيز الأمن بالمحلية بحضور اعضاء لجنة أمن المحلية برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا

واكدت اللجنة أهمية محلية شرق النيل باعتبارها أكبر محليات الولاية واغلب مساحتها تقع في الريف وتحتاج لأحكام التنسيق مع الولايات المجاورة.

وبعد وقوفها على الوضع الأمني بالمحلية أشاد الاجتماع بأداء لجنة أمن محلية شرق النيل وأصدرت لجنة أمن الولاية عددا من الموجهات الداعمة للأمن ابرزها استكمال مراكز الشرطة والعمل على تغطية كل ارجاء المحلية بأقسام الشرطة كما أمنت اللجنة على تفعيل النقاط الحدودية مع الولايات كما قررت تنفيذ عدد(2) كردون أمني ( تطويق ) بشرق النيل.

في الأثناء وجهت اللجنة بوضع خطة لتأمين سوق (ستة) بالحاج يوسف والعمل على إزالة التعديات والمخالفات للأغراض المخصصة للأنشطة المصرح بها مع تنفيذ حملات تستهدف بؤر الجريمة والمجرمين وتفعيل الشرطة المجتمعية. فضلا عن انشاء سوق في مناطق التعدين وتأمينه.

إلى ذلك وقف إجتماع لجنة أمن الولاية على التقرير الجنائي وتلاحظ انخفاضا ملحوظا في الجريمة فيما تم تنفيذ عدد (2) كردون أسفرت عن القبض على أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين لشروط الإقامة بالاضافه إلى المسروقات المختلفة من الأسلحة والمخدرات. فيما دونت حملات الاطواف المكونة من عدد من القوات النظامية عدد 396 بلاغ وبلغ عدد المتهمين 784 متهما وبلغت جملة المضبوطات 945 من اجهزة مختلفه. فيما نفذت الخليه الأمنية 48 عملية أسفرت عن القبض على 54 متهما وتمكنت لجنة أمن كرري من القبض على 79 اجنبي مخالفا لقوانين البلاد متواجدين بالمنطقة الصناعية كرري فضلا عن تنفيذ حملة ناجحة لحسم ظاهرة التفحيط بالسيارات.

على صعيد اخر جددت اللجنه الالتزام بقانون الطوارئ بمنع التجمعات والمسيرات والمظاهرات وستتعامل اللجنة مع أي مخالفة في هذا الجانب وفقا لقانون الطوارئ..

إعلام ولاية الخرطوم