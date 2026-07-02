طائرة الخطوط الجوية القطرية تهبط في مطار بورتسودان الدولي بعد انقطاع دام ثلاث سنوات

هبطت اليوم بمطار بورتسودان الدولي أولى طائرات الخطوط الجوية القطرية قادمة من الدوحة، في أول رحلة منتظمة لها إلى السودان بعد انقطاع استمر لثلاث سنوات، في حدث وصفته الحكومة بأنه “يوم مشهود” في مسار العلاقات الثنائية بين الخرطوم والدوحة.

وقال سفير السودان لدى دولة قطر، السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد، إن استئناف الخطوط القطرية لرحلاتها إلى السودان لم يأتِ مصادفة، وإنما هو “نتيجة لتضحيات بذلتها القوات المسلحة الباسلة والقوات المشتركة والقوات المساندة لها، حتى تهيأت الظروف لاستقبال إحدى كبريات شركات الطيران العالمية”.

وأضاف في تصريحات صحفية بمطار بورتسودان: “ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تجسيداً للإرادة السياسية للقيادة الرشيدة في البلدين، ونتطلع إلى أن تحط طائرات الخطوط القطرية في مطار الخرطوم الدولي قريباً”.

وأكد السفير أن عودة الناقل القطري تعني “عودة الزخم للعلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والفنية كافة”.

وتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه الخطوة، معرباً عن ثقته في أن تكون “البداية لعودة مزيد من شركات الطيران العربية والدولية إلى السودان”، ومؤكداً استعداد الجهات الرسمية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لزيادة رحلات القطرية إلى بورتسودان والخرطوم ومدن السودان الأخرى.

من جانبه، قال سفير دولة قطر لدى السودان، السيد محمد إبراهيم السادة، إن تدشين رحلات القطرية إلى بورتسودان كان “محط أنظار وترقب منذ فترة”، ويعكس حرص البلدين على استدامة العلاقات الثنائية العميقة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات.

وأكد أن “دولة قطر ستظل داعمة لسيادة السودان ووحدة أراضيه، وترسيخ دعائم السلام في كل أرجائه، وستظل سنداً للأشقاء في السودان حتى ينال مكانته اللائقة بين الدول”.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الجهات السودانية المختصة لتذليل العقبات واستئناف الرحلات، واصفاً ذلك بأنه “استكمال لجسر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين”.

وأوضح الأستاذ أنور أحمد، مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية، أن تدشين أول رحلة للقطرية إلى بورتسودان “ليس مجرد إضافة لوجهة سفر جديدة، بل هو جسر متين يربط السودان بالعالم الخارجي في هذا التوقيت المفصلي”.

وأشار إلى أن وجود ناقل جوي بحجم الخطوط القطرية سيسهم في “تسهيل حركة المواطنين والمغتربين والتجارة، وإنعاش الاقتصاد، وتوفير خيارات سفر آمنة ومريحة”.

وجدد الترحيب بطاقم الطائرة والوفد المرافق، واصفاً السودان بأنه “بلدهم الثاني”، متمنياً أن تكون هذه الخطوة “بداية لعودة بقية الخطوط الجوية العربية والدولية إلى بورتسودان”.

سونا