“نفخر بكم”.. السيسي يواسي منتخب مصر بعد وداع المونديال

حرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مواساة المنتخب الأول، بعد الوداع الدراماتيكي لبطولة كأس العالم 2026.

وودع منتخب مصر كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي، عقب الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3، اليوم الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، بعد أن كان متقدمًا بنتيجة 2-0.

وكتب السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “شكرًا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية”.

وأتم: “نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى”.

يُذكر أن منتخب مصر تأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن ودع المونديال من دور المجموعات في مشاركاته الثلاثة السابقة.

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