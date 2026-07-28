بوتين يوقع على حزمة قوانين تخص العمالة الوافدة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يلزم العاملين الأجانب بإعالة أنفسهم وأسرهم بمستوى لا يقل عن الحد الأدنى للمعيشة.

وفي التفاصيل جاء في نص القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لنشر القوانين، يوم الأحد: “إلزام المواطنين الأجانب العاملين في روسيا بإعالة أنفسهم وأفراد أسرهم المُعالين بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعيشة للفرد في المنطقة التي يعملون بها، بعد احتسابه وفق العامل الإقليمي”.

وأوضح القانون أنه “في حال عمل الأجنبي في عدة مناطق في آن واحد، يُحتسب المبلغ بناء على أعلى حد أدنى للمعيشة. وعلى أي حال، يجب ألا يتجاوز هذا المبلغ متوسط الراتب الشهري المُستحق في المنطقة المعنية”.

وتم أيضا استحداث آلية لمراقبة دخل العمال المهاجرين، حيث ستقوم الهيئات الضريبية بتقديم معلومات عن دخل المواطنين الأجانب لفترات من 3 و6 و9 و12 شهرا من السنة التقويمية إلى وزارة الداخلية، بينما سيقدم الصندوق الاجتماعي الروسي معلومات عن سجلهم الوظيفي. وإذا انخفض دخل الأجنبي عن المستوى المحدد، يُعتبر عقد عمله منتهيا، وتقلص مدة إقامته في روسيا.

كما وقع بوتين قانونا آخر يُلزم أبناء العاملين الأجانب عند بلوغهم سن الثامنة عشرة بمغادرة روسيا، إلا إذا كان لديه أسباب قانونية للإقامة أو إذا قدم طلبا للحصول على تصريح عمل وقام بتقديم دفعة مقدمة من ضريبة الدخل الشخصي خلال نفس الفترة أي 30 يوما.

المصدر: RT