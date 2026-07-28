توقف رحلات العودة الطوعية من مصر للسودانيين لليوم الخامس بسبب اشتراطات الجوازات

توقفت رحلات العودة الطوعية للسودانيين من مصر لليوم الخامس على التوالي رغم وجود رحلات مجدولة مسبقًا، وذلك بسبب اشتراطات وصفت بالعقيمة تلزم العائدين بإبراز جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر صادرة من السفارة السودانية بالقاهرة.

أفادت مصادر بأن لجنة العودة الطوعية رفضت اعتماد “الكارت الأصفر” الصادر عن مفوضية شؤون اللاجئين كمستند رسمي للعائدين، وتمسكت بشرط الجواز أو وثيقة السفر الرسمية.

أوضح مصدر باللجنة أن قرار شرط الحصول على جواز سفر جديد صادر مباشرة من وزارة الداخلية السودانية، ولا علاقة للجنة بتشديده.

اتهم مراقبون السلطات السودانية بصناعة تعقيدات ووضع عراقيل أمام عودة آلاف السودانيين الذين قيدوا أسماءهم بالفعل في قوائم رحلات العودة، مشيرين إلى أن اللاجئين عندما فروا من الحـ.رب لم تسألهم سلطات البلد المضيف عن جوازاتهم، وتساءلوا عن أسباب إصرار السلطات على هذا الشرط وهم يرغبون في العودة لبلادهم.

تبلغ تكلفة استخراج الجواز الجديد في السفارة السودانية بالقاهرة أكثر من 7 آلاف جنيه مصري (نحو 770 ألف جنيه سوداني)، فيما أكد لاجئون أنهم عندما وصلوا مقر السفارة لبدء الإجراءات تفاجأوا بنفاد أوراق الجوازات.

وجه لاجئون سودانيون في القاهرة مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عـ.بد الفـ.تاح البرهـ.ان، للتدخل السريع وإلغاء شرط الحصول على جواز ساري المفعول لضمان تسهيل عودة الآلاف إلى ديارهم.

تنتظر آلاف الأسرة العالقة حسم هذه الاشتراطات الإدارية لاستئناف رحلات العودة المجدولة خلال الأيام القادمة.